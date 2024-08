Cueva admite comportamento agressivo e é afastado de clube após acusação de violência doméstica

Poucos dias depois de ser anunciado como novo reforço do Cienciano, clube do Peru, o atacante Christian Cueva, de 32 anos, foi afastado do clube após a ex-esposa do jogador denunciar que sofria violência doméstica enquanto estavam juntos. Pamela López revelou os casos de agressão na segunda-feira, 19, no programa de TV peruano America Hoy, onde detalhou que sofreu agressões até diante dos próprios filhos do casal.

Segundo Pamela, os casos de violência ocorreram durante os 13 anos que o casal esteve junto. “Foram muitos anos de violência física e psicológica. Os tratei com terapia. Tivemos uma relação de 13 anos, e acredito que os 13 anos foram de maus tratos físicos e psicológicos”, afirma.

Cueca, atacante peruano, em treino pelo Cienciano Foto: Divulgação/Cienciano

A mulher contou à emissora peruana que em 2024 sofreu duas agressões do atacante ex-São Paulo e Santos. A primeira delas aconteceu após a ex-esposa ter descoberto uma traição do jogador, que a agrediu em um elevador, segundo ela. A segunda teria sido em seu próprio aniversário, em uma boate de Lima, capital do Peru.

PUBLICIDADE Em comunicado oficial divulgado nesta terça, o atleta afirmou que teve episódios de comportamento agressivo, mas que eles teriam sido, na verdade, uma resposta, e não uma ação espontânea, segundo ele. No texto, Cueva também afirma que os fatos narrados por Pamela não são totalmente verdadeiros. “A violência é indesculpável e minha conduta, mesmo que não tenha sido espontânea, e sim uma resposta, também é. Fui taxado de muitas coisas más, defeitos que seguramente tenho e agora me acusam de abusador, e creio que não sou. Sei que tenho uma personalidade complexa que vai além do que se pode ver e me faço e farei responsável pelos meus atos, o que não implica que deixe de me defender e busque esclarecer, diante das autoridades, os fatos que não foram contados da maneira que ocorreram ou que simplesmente não ocorreram”, descreve o texto.

O jogador, que disputou a última Copa América com a seleção peruana, afirmou que sofre de depressão crônica e publicou uma foto do que seria o seu diagnóstico médico.

“Hoje quero abrir meu histórico médico e me submeter a qualquer perícia disponível. O faço não com o propósito de que me eximem de culpa, sim para simplesmente que veja a situação mais complexa do que parece e, que, mesmo que a gente não queira, às vezes os problemas internos ganham”, completa.

O Cienciano, que havia acertado a chegada de Cueva no fim de semana, emitiu uma nota confirmando o afastamento total do atacante das atividades do clube e afirmou que as ações de Cueva não condizem com os valores do clube. Não há informação oficial se o atleta terá o contrato rompido.

“Depois de concluir o processo interno de investigação, o jogador Christian Cueva foi afastado de maneira definitiva do clube. Essa decisão foi tomada em cumprimento estrito aos nossos valores para preservar a integridade da instituição. Reiteramos o compromisso com os princípios que guiam o clube. Rechaçamos de maneira categórica qualquer forma de violência, especialmente a violência de gênero, e não toleramos condutas que vão contra esses ideais”, escreve o Cienciano.