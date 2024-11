Cuiabá x Flamengo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Com o fim da última Data Fifa do ano, os times do Campeonato Brasileiro retornam a campo para a disputa dos jogos válidos pela 34ª rodada do torneio. Entre eles, Cuiabá e Flamengo se encontram nesta quarta-feira, a partir das 19h, para a disputa de três pontos que são essenciais para cada equipe — seja pelo cenário de quase rebaixamento do Cuiabá ou de quase liderança do Flamengo. A partida terá transmissão pelo Premiere.

Quase na lanterna do campeonato, o Cuiabá só está à frente do Atlético Goianiense na tabela. O clube mato-grossense acumulou somente 29 pontos em 33 rodadas. Na conta, possui seis vitórias, além de onze empates e dezesseis derrotas. Este pode ser o primeiro rebaixamebto do Cuiabá em sua história de pouco mais de 20 anos.

Veja onde assistir ao Cuiabá x Flamengo ao vivo Foto: Arte/Estadão

Por outro lado, o Flamengo precisa dos três pontos para se aproximar do líder do torneio, seu rival de estado Botafogo. Com 59 pontos, a equipe flamenguista está a 9 pontos do primeiro colocado. Os demais times do G4 estão mais próximos. Em terceiro lugar, o Fortaleza acumula até então 63 pontos. Também perto está o Palmeiras, vice-líder, que possui 64 pontos.

CUIABÁ X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 20/11/2024

20/11/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

ONDE ASSISTIR A CUIABÁ X FLAMENGO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CUIABÁ

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur (Filipe Augusto) e Ramon; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Pulgar/Ayrton Lucas), Evertton Araújo e Alcaraz; Michael, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

