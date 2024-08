Cuiabá x Grêmio no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá recebe o Grêmio em sua casa, a Arena Pantanal. Ambos os times possuem 19 jogos, mas estão em posições bem diferentes da tabela. Para alcançar seus distintos objetivos, as equipes se enfrentam a partir das 19h (horário de Brasília), com transmissão do SporTV e do Premiere.

Na zona de rebaixamento, o Cuiabá não pode desperdiçar pontos. Atualmente com 17 pontos, ainda que ganhe a partida contra o Grêmio, a equipe não consegue sair da área da degola — ainda fica atrás do Fluminense. Mesmo com o cenário negativo, o clube não tem feito o que é necessário para melhorar a própria situação: nas últimas cinco partidas, foi derrotado em três, venceu apenas uma e empatou a restante.

Já o Grêmio, com a mesma quantidade de jogos, está em cenário melhor. Com 21 pontos, em décimo quarto lugar, o time gaúcho tem a possibilidade de, já nessa rodada, ultrapassar o Criciúma e subir até a parte da tabela que classifica os clubes para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nos últimos jogos (apenas do Brasileirão, sem contar a recente eliminação da Copa do Brasil) teve um desempenho contrário ao do Cuiabá: venceu três, perdeu apenas um e também empatou somente um.

CUIABÁ X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

Data: 10/08/2024

10/08/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

ONDE ASSISTIR A CUIABÁ X GRÊMIO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CUIABÁ

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Fernando Sobral), Denilson e Max; Jonathan Cafú, Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Petit.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO: Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Dodi, Cristaldo e Reinaldo; Pavon e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

