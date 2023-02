Rodrygo diz que jamais quis provocar o Flamengo e David Luiz minimiza: ‘Não vi desrespeito’

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, afirmou ter sido mal interpretado quando disse que o elenco da equipe espanhola esperava enfrentar o Al Hilal na final, e não o Flamengo. A fala, dita após a eliminação do clube carioca do torneio, repercutiu entre torcedores do clube da gávea e gerou dores de cabeça ao atacante do Real Madrid.

O jogador teve suas redes sociais invadidas por flamenguistas e teve até mesmo o seu nome xingado por torcedores brasileiros durante a final do Mundial de Clubes. Em entrevista ao SporTV, o atacante revelado pelo Santos afirmou que sua fala se referia ao momento do Flamengo, que volta de pré-temporada.

Rodrygo atua pelo Real Madrid durante o Mundial de Clubes. Foto: Mohamed Messara/EFE

“Eu não queria pegar o Flamengo. Não tenho nada contra os torcedores, não quero brigar com eles, são muitos. Sempre vou ter carinho pelo Flamengo e todos os clubes do Brasil”, disse o atacante.

Titular na vitória contra o Al-Ahly pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes, o zagueiro David Luiz respondeu os comentários feitos por Rodrygo, atacante do Real Madrid, sobre a queda precoce do Flamengo na competição. “Não vou levar de forma negativa”, afirmou o zagueiro. “Se o Rodrygo chegasse e falasse que esperava o Flamengo, poderia de alguma forma estar desrespeitando o Al Hilal.”

David Luiz ainda elogiou Rodrygo, o classificando como um “grande jogador” e dizendo que não vê respeito na fala do brasileiro. “Qualquer coisa que ele falasse poderia ser interpretada de uma forma ruim, como foi”.

Após a derrota para o Al Hilal na semi final, o Flamengo goleou o Al-Ahly por 4 a 2 e terminou o Mundial de Clubes em 3º lugar. Já o Real Madrid goleou o Al Hilal por 5 a 3, com grande atuação de Vinícius Jr., e conquistou seu oitavo título na competição.