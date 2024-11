O Santos informou nesta sexta-feira que a rodada de negociações com a WTorre, envolvendo a construção da nova Vila Belmiro, teve um avanço significativo. Por meio de nota, o clube informou que um contrato deve ser definido para que o acordo saia do papel já a partir de 2025.

Os executivos tanto do clube como da empresa de engenharia tiveram um encontro e foram solucionados tópicos estratégicos que abrangem o novo projeto tais como a campanha de pré-venda de cadeiras e camarotes entre outros assuntos.

Existe a previsão de uma nova reunião. A ideia é realizar um detalhamento do plano de negócios para o andamento da construção do novo estádio.

Diretoria do Santos aponta avanços em negociação com WTorre pela nova Vila Belmiro Foto: Fernanda Luz/Estadao

"As partes entendem que a solução desses ajustes finais é de grande importância para que a construção da nova Vila Belmiro, que será uma das mais modernas da América Latina, seja iniciada o quanto antes", diz parte do trecho da nota oficial emitida pelo clube em conjunto com a WTorre. A ideia de ter uma praça esportiva mais moderna teve início em 2020 com o presidente José Carlos Peres. Andrés Rueda assumiu o clube no mandato seguinte e deu sequência às conversas. Desde que Marcelo Teixeira voltou à presidência, várias alterações no projeto inicial foram feitas.

A expectativa do clube é ter um novo estádio com capacidade para 30 mil pessoas no mesmo terreno onde se encontra o tradicional estádio santista. Ainda não existe uma data para que as obras sejam iniciadas. Isso deve acontecer a partir de junho do ano que vem.