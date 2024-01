Dorival Júnior na seleção brasileira: confira os melhores memes e reação da internet à contratação

O técnico Dorival Júnior pediu desligamento do São Paulo neste domingo para assumir a seleção brasileira na vaga do demitido Fernando Diniz. O clube aceitou o pedido do campeão da Copa do Brasil. O treinador agradeceu e revelou que esta é a “realização de um sonho.” A chegada acontece em um início de ano conturbado para a entidade, com a recusa de Carlo Ancelotti, demissão de Fernando Diniz do cargo de interino e retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência.

Dorival deixa o São Paulo, para a tristeza e revolta dos são-paulinos. O treinador, campeão da Copa do Brasil em 2023, já havia iniciado o projeto para o clube, que disputará a Supercopa do Brasil em fevereiro e a Libertadores. Na internet, internautas não perderam tempo para comentar sobre o ocorrido, com os tradicionais memes. O Estadão separa a seguir os melhores após a contratação do novo treinador da seleção brasileira.

O torcedor tricolor definitivamente não ficou satisfeito com a escolha da CBF, que desfalcará o São Paulo antes mesmo do início do Campeonato Paulista. Assim como o Corinthians, quando perdeu Mano Menezes e Tite, em 2010 e 2016, a torcida são-paulina não está feliz com a decisão do presidente Ednaldo Rodrigues.

Há quem possa ter ficado satisfeito com a saída. James Rodríguez, uma das principais contratações do São Paulo na última temporada, teve poucas chances com o treinador em seus primeiros meses no Brasil. Será que o colombiano ganha novas oportunidades com a camisa tricolor após a chegada do novo treinador?

Continua após a publicidade

O próximo treinador do São Paulo, inclusive, ainda é uma dúvida. Nomes como o de Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, circulam no Morumbi, mas ainda não há nenhum profissional definido para comandar a equipe em 2024. Será que um ‘chapéu’ na própria CBF seria possível? Para a internet, sim.