Dorival Júnior é vítima de golpista, que pede dinheiro a Galvão Bueno e Philippe Coutinho

Um golpista se passou por Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, e pediu, via WhatsApp, dinheiro para jogadores de futebol, treinadores e para o narrador Galvão Bueno recentemente. Dois dos atletas procurados pelo aplicativo de mensagens foram o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, e o meia-atacante Philippe Coutinho, hoje no Vasco.

PUBLICIDADE A informação foi revelada pelo Lance! e confirmada pelo Estadão. “Infelizmente, tem muita gente que se aproveita de um momento como esse”, afirmou Dorival ao L!. O treinador registrou boletim de ocorrência em São Paulo. O técnico da seleção disparou mensagens às pessoas mais próximas dele, incluindo em grupos do WhatsApp, para avisar sobre o golpe do qual foi vítima e alertar seus contatos para que não fossem enganados pelo golpista. Também pediu que a mensagem foi espalhada.

Dorival Junior, técnico da seleção brasileira, foi vítima de golpe no WhatsApp Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O golpista que tentou se passar por Dorival teria pedido dinheiro aos contatos do treinador sob o argumento de que destinaria a quantia que recebesse a pessoas e entidades do Rio Grande do Sul, Estado afetado por fortes enchentes entre abril e maio passado.

Nem Galvão Bueno nem os jogadores procurados acreditaram no golpista, que não teve sucesso em seu plano fraudulento. Os atletas e o narrador foram procurados, mas não responderam aos contatos da reportagem até a publicação deste texto. até o momento.

Dorival Júnior está na Curitiba, onde a seleção brasileira se prepara para o primeiro jogo do ano nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O elenco treina no CT do Caju e o duelo contra o Equador, marcado para a próxima sexta-feira, às 22h, será no Couto Pereira, estádio do Coritiba. Será a estreia do técnico na competição após a participação malsucedida na Copa América. Quatro dias depois, na terça-feira, o Brasil enfrenta o Paraguai, em Assunção.