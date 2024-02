Dorival volta da Europa após observar mais de 20 atletas; veja quem deve estar em sua 1ª convocação

Depois de assistir a nove partidas, visitar sete treinamentos e observar mais de 20 jogadores, Dorival Júnior retornou da Europa nesta segunda-feira e está pronto para fazer a sua primeira convocação dos atletas que vão representar a seleção brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

Dorival foi à Europa no dia 9 deste mês e retornou 15 dias depois. Em pouco mais de duas semanas no continente europeu, o treinador esteve em Barcelona e Madri, na Espanha, em Paris, na França, em Londres e Manchester, na Inglaterra, país onde o técnico ficou mais dias durante seu périplo para definir os 23 convocados. Dorival assumiu o comando do Brasil após a demissão de Fernando Diniz.

Tour pela Europa

PUBLICIDADE Acompanhado dos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, Dorival foi ver, in loco, mais de 20 atletas, entre partidas assistidas, visitas aos centros de treinamento de Atlético de Madrid, Real Madrid, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Fulham e Arsenal e conversas com alguns desses jogadores. “As visitas nos ajudam a tirar dúvidas, observar os jogadores ao nosso sistema. Serve também para adaptarmos um novo atleta ao nosso jeito de jogar e para achar possíveis encaixes”, afirmou Dorival. “Esses dias estão sendo muito produtivos. Conversamos com muitos jogadores, ficamos sabendo de detalhes físicos, observando os treinamentos e os jogos. Isso tudo faz uma diferença grande na escolha. Já nos aproxima deles”, acrescentou Dorival.

Yan Couto (Girona), Lucas Beraldo (PSG), Diego Carlos (Aston Villa), Murillo (Nottingham Forest), Gabriel Magalhães (Arsenal), João Gomes (Wolverhampton), Danilo (Nottingham Forest), Andreas Pereira (Fulham), Lucas Paquetá (West Ham), Samuel Lino (Atlético de Madrid), Savinho (Girona), Rodrigo Muniz (Fulham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid) foram alguns dos jogadores observados. Dorival também queria se “apresentar” aos atletas, uma vez que alguns desses já fazem parte do grupo da seleção brasileira.

Dorival Júnior fará sua primeira convocação no dia 1º de março Foto: Staff images/CBF

Os zagueiros Lucas Beraldo e Murillo, e os atacantes Samuel Lino, Savinho e Rodrigo Muniz são jovens de destaque no futebol europeu e podem ser convocados pela primeira vez para a seleção. Outra novidade deve ser o retorno de Lucas Paquetá, investigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA), por suposta fraude em apostas esportivas.

A comissão técnica conversou com o meio-campista do West Ham e entende que não há nada que impeça de convocar o atleta. Ele não recebeu punição e não há, por ora, provas contra o jogador, que está na ativa na Inglaterra. A decisão de Dorival sobre o jogador tem anuência da CBF.

Dorival disse que a viagem serviu para ele olhar de perto “todos os brasileiros, de modo geral”. O técnico não conseguiu, porém, avaliar todos que desejava. Vítor Roque, por exemplo, cumpriu suspensão e não atuou no duelo do Barcelona a que o treinador assistiu, com o Granada. Mas o jovem ex-Athletico-PR está no radar e é provável que seja chamado. Foram nove jogos acompanhados em solo europeu:

Real Madrid 3 x 0 Girona

Atlético de Madrid 0 x 1 Athletic Bilbao

PSG 2 x 0 Real Sociedad

Barcelona 3 x 3 Granada

Tottenham 1 x 2 Wolverhampton

Manchester City 1 x 0 Brentford

Aston Villa 4 x 2 Nottingham Forest

Arsenal 4 x 1 Newcastle

Chelsea 0 x 1 Liverpool

Dorival Júnior foi a cinco cidades na Europa para observar mais de 20 jogadores Foto: Staff images/CBF

“Todos eles estão sendo analisados, olhados e observados para que, na convocação, eu tente errar o menos possível e tenha os melhores em condições para que façamos um grande trabalho”, afirmou Dorival, que, agora, de volta ao Brasil, dará atenção aos atletas que atuam no futebol brasileiro, como os goleiros Lucas Perri (Botafogo) e Bento (Athletico-PR), o volante André (Fluminense), o meio-campista Raphael Veiga (Palmeiras) e o jovem atacante Endrick (Palmeiras), este muito elogiado pelo treinador.

“É jovem ainda, mas com muitos predicados. Tenho certeza de que terá um caminho maravilhoso pela frente. É muito consciente do que vem realizando. Vem numa crescente muito boa. Tenho certeza de que fará uma história muito bonita”, comentou o técnico a respeito do potencial do atacante palmeirense, já vendido ao Real Madrid.