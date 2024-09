Empoli x Juventus no Campeonato Italiano: onde assistir, horário e escalação

O Empoli, mandante, ocupa a sétima posição na tabela e já somou uma vitória e dois empates na temporada. Um desempenho que surpreende neste início de competição, já que no último ano o clube terminou o campeonato na 17ª colocação – a primeira fora do Z-3, que rebaixa à segunda divisão.

Já a Juventus tenta conquistar seu primeiro Campeonato Italiano desde a temporada 2019/2020, quando ainda tinha Cristiano Ronaldo no elenco. Com duas vitórias e um empate até aqui, a equipe ocupa a vice-liderança na competição, com o mesmo número de pontos que a Inter de Milão, atual campeã italiana. Com Thiago Motta no comando técnico, a equipe também estreia nesta terça-feira na Champions League, contra o PSV, da Holanda.