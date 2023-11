Escócia x Noruega: onde assistir, horário e escalação das seleções

A Noruega de Haaland ainda cumpre tabela neste domingo pelas Eliminatórias da Eurocopa e sonha com a vaga na repescagem. Contra a Escócia, a seleção europeia não tem mais pelo que lutar, já que está a seis pontos do rival, segundo colocado no Grupo A, e a oito da Espanha, líder na chave, com apenas uma partida a disputar. A partida acontece neste domingo, 19, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow, Escócia.

Escócia e Noruega se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

ESCÓCIA X NORUEGA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

LOCAL: Glasgow, na Escócia.

ESTÁDIO: Hampden Park.

DATA: 19/11/2023 (domingo).

HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR ESCÓCIA X NORUEGA AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE ESCÓCIA E NORUEGA

ESCÓCIA - Angus Gunn; Jack Hendry, Ryan Porteous, Scott McKenna; Callum McGregor, Billy Gilmour, Aaron Hickey, Andrew Robertson; Scott McTominay, John McGinn e Che Adams. Técnico : Steve Clarke.

NORUEGA - Dyngeland; Pedersen, Ajer, Ostigard e Bjorkan; Thorstvedt, Berge e Aursnes; Solbakken, Larsen e Bobb. Técnico: Ståle Solbakken

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ESCÓCIA E NORUEGA