Espanha x França na Eurocopa: onde assistir, horário e escalação das equipes

A Espanha, uma das favoritas ao título desde o início da competição, eliminou a dona da casa Alemanha na última semana. A vitória por 2 a 1, na prorrogação, garantiu a seleção espanhola de volta à semifinal pelo segundo ano consecutivo – na Eurocopa de 2020 perdeu para a Itália nesta fase da competição. Com um elenco jovem, liderado por Lamine Yamal, a Espanha busca o tetracampeonato na competição.

Já a França, finalista dos últimos dois mundiais, tem um desempenho aquém do esperado na Eurocopa. Até o momento, não marcou nenhum gol com a bola rolando (apenas de pênalti ou contra), mas conseguiu eliminar Portugal, nos pênaltis, nas quartas de final. Kylian Mbappé, com lesão no osso da face, precisou ser substituído com dores no duelo.