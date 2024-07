Espanha x Inglaterra na Eurocopa: onde assistir ao vivo e escalação das equipes

O time de Luis de la Fuente é, sem dúvida, a seleção mais forte da competição. Os espanhóis derrotaram Geórgia, Alemanha e França nas etapas eliminatórias para chegar à final sem precisar de prorrogação ou pênaltis. Antes disso, também teve 100% de aproveitamento na fase de grupos. A Espanha também o time que mais balançou as redes adversárias na Eurocopa: foram 13 gols marcados até então.

Do outro lado, os comandados de Gareth Southgate tiveram percurso bem diferente. A sorte esteve a favor dos ingleses mais de uma vez na competição. A Inglaterra empatou no tempo normal em quatro das última partidas que disputou e sofreu o primeiro gol nos últimos três jogos: contra Eslováquia, Suíça e Holanda. No compromisso mais recente, contra os holandeses, um pênalti de Harry Kane e um gol de Ollie Watkins no último minuto colocaram a Inglaterra na segunda final consecutiva.