Felipe Melo é alvo de zoações da torcida do Corinthians após eliminação na Copa do Brasil; veja

A torcida do Corinthians está em polvorosa com a classificação para a final da Copa do Brasil. A cereja no bolo da vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, ficou por conta do gol contra de Felipe Melo, ex-jogador do arquirrival Palmeiras e um dos jogadores mais contestados no futebol nacional. Nas redes sociais, as gozações após a partida foram inúmeras.

A zoação se estendeu até mesmo ao próprio perfil oficial do Corinthians no Twitter. A página publicou “Que dia maravilhoso”, repleto de risadas, logo após o volante tricolor mandar a bola contra o próprio patrimônio. Depois, a conta ainda escreveu “ruf ruf”, grito da torcida imitando um cachorro para homenagear o jogador, em ironia ao atleta que comemorava seus gols imitando um pit bull.

HAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAHAA QUE DIA MARAVILHOSO — Corinthians (@Corinthians) September 16, 2022

Ruf ruf — Corinthians (@Corinthians) September 16, 2022

Felipe Melo não teve um minuto de sossego enquanto esteve em campo na Neo Química Arena, sendo constantemente vaiado pelos corintianos. Ele entrou no segundo tempo. Antes do confronto, o próprio jogador destacou a torcida rival como ponto de desequilíbrio, mas ressaltando, obviamente, que os palmeirenses são os melhores torcedores de São Paulo.

Ele marcou o terceiro gol para o Corinthians. Foi tentar cortar cruzamento curto e mandou contra o próprio gol do Fluminense. O goleiro do seu time não teve o que fazer.

Mateus Vital comemora gol contra de Felipe Melo no fim da partida com o Fluminense. Foto: REUTERS/Carla Carniel

Com a vitória, o Corinthians vai encarar o Flamengo em busca do seu quarto título da Copa do Brasil — o alvinegro paulista venceu em 1995, 2002 e 2009. A decisão será realizada nos dias 12 e 19 de outubro, em jogos de ida e volta. Felipe Melo trocou o Palmeiras pelo Fluminense depois que seu contrato no clube paulista não foi renovado.

Confira as zoações com a eliminação do Fluminense e Felipe Melo

Felipe Melo

Sabia que gostava do Corinthians mas fazer gol pra nois 🤣🤣🤣#CORxFLU #Corinthians pic.twitter.com/XoKbnhROQ3 — Renato Velloso (@RenatoVelloso23) September 16, 2022

Admita: Você nunca imaginou que comemoraria um gol do Felipe Melo um dia!! É do Corinthians!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/SPFucrL7b2 — Brasileiro Irônico ˢᶜᶜᵖ | 科林斯式 🇧🇷🦅🐻 (@Animajyofficial) September 16, 2022

ATENÇAO FELIPE MELO EMPATA COM O WILLIAN EM NUMERO DE GOLS pic.twitter.com/xFI7d9R4ad — luan (@luan18789619) September 16, 2022

Que jogador gigante é esse Felipe Melo! #VaiCorinthians pic.twitter.com/k8sjcmbDtS — Felipe Schadt (@felipeschadt) September 16, 2022

FELIPE MELO É MUITO CORINTHIANS pic.twitter.com/9AUEubqBhD — rapha em clima de copa  (@rapharpz) September 16, 2022

