Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações das equipes

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas três rodadas para o fim da competição, as equipes fazem confronto direto na briga pelo título da competição. A partida ainda marca o reencontro dos técnicos Tite, recém-contratado pelo rubro-negro carioca, e Luiz Felipe Scolari. A relação entre os treinadores, ambos com passagem pela seleção brasileira, estremeceu na última década com o episódio do “fala muito”, em clássico entre Corinthians x Palmeiras, no Paulistão de 2011.

Invicto há quatro partidas, o Flamengo está na segunda colocação do Brasileirão, com 63 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, mas com pior saldo de gols (26 contra 17). O Atlético-MG aparece na quarta posição, com 60, e não perde há sete jogos. O time mineiro faz boa campanha de recuperação após um primeiro turno decepcionante e, além de brigar pelo título, está perto de se classificar para a Copa Libertadores.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam em confronto direto pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

LOCAL Rio de Janeiro (RJ).

Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : Maracanã.

: Maracanã. DATA : 29/11/2023 (quarta-feira).

: 29/11/2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 19h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X ATLÉTICO-MG AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES DE FLAMENGO E ATLÉTICO-MG

FLAMENGO : Rossi; Matheuzinho, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia (Allan), Gerson, Arrascaeta; Bruno Henrique (Luiz Araújo), Everton Cebolinha e Pedro. Técnico : Tite.

: Rossi; Matheuzinho, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia (Allan), Gerson, Arrascaeta; Bruno Henrique (Luiz Araújo), Everton Cebolinha e Pedro. : Tite. ATLÉTICO-MG: Éverson; Saravia, Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Igor Gomes, Zaracho e Rubens (Edenilson); Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão.

