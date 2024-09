Flamengo x Bahia na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após vencer a partida de ida por 1 a 0 em Salvador, o Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, 12, com vantagem para o duelo contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece às 21h45 no Maracanã e coloca frente à frente duas equipes que fazem boas temporadas até aqui, mas que terão obstáculos a serem superados no jogo de logo mais.

Do lado rubro-negro, o técnico Tite vem lidando com desfalques importantes em seu elenco há algumas semanas. Sem Éverton Cebolinha e Matías Viña, o treinador ganhou como reforços Michael e Alex Sandro, mas nenhum dos dois poderá atuar diante do tricolor. Enquanto Michael se recupera de lesão na coxa, o lateral ex-Juventus não foi inscrito para a disputa desta fase da competição.

Flamengo x Bahia Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Além dele, os novos reforços Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata também não foram inscritos e não jogam. Para completar a grande listas de desfalques de Tite, o atacante Pedro, que está fora da temporada por conta de uma grave lesão no joelho, e De La Cruz, que não se recuperou a tempo de uma lesão na coxa, também ficam de fora do jogo no Rio de Janeiro. Por outro lado, o treinador tem o retorno de Arrascaeta, que havia ficado de fora do jogo de ida, assim como Gabigol e Léo Pereira. O lateral Varela, o zagueiro Fabrício Bruno e os meias Pulgar e Gerson atuaram pelas suas seleções na Data Fifa e já se reapresentaram ao elenco rubro-negro. Portanto, estão confirmados para o confronto.

Se o técnico Tite tem quebrado a cabeça para definir seus onze titulares para os últimos jogos do Flamengo, Rogério Ceni tem seus principais atletas à disposição para as quartas de final da Copa. Os tradicional quarteto de meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Éverton Ribeiro deve ser titular no confronto desta noite.

O lateral Santiago Árias e o atacante Luciano Rodríguez, que serviram às seleções de Colômbia e Uruguai, respectivamente, na Data Fifa, também reintegraram o elenco do Bahia e estarão entre os relacionados. Apesar da convocação, a dupla não teve minutagem em nenhum dos dois jogos e estão descasados para o jogo. Os únicos desfalques são Biel e Acevedo.

Por outro lado, Ceni precisará lidar com uma adversidade incômoda em sua carreira como treinador. O ex-goleiro e também ex-treinador do Flamengo nunca venceu o rubro-negro em todos os jogos que disputou desde que virou técnico. São 13 jogos e 13 derrotas enquanto comandou Fortaleza, São Paulo e Bahia.

Caso vença o Fla, a partida no Maracanã coloca abaixo o jejum de Ceni e classifica o Bahia para sua primeira semifinal de Copa do Brasil da história. Até hoje, o Bahia participou de oito edições de quartas de final da Copa. A última delas contra o Grêmio, em 2023, quando bateu na trave e caiu nos pênaltis.

FLAMENGO X BAHIA: TUDO SOBRE O JOGO DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

Data : 12/09 (quinta-feira).

: 12/09 (quinta-feira). Horário : 21h45 (de Brasília).

: 21h45 (de Brasília). Local: Maracanã, Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR AO VIVO FLAMENGO X BAHIA

TV Globo (canal aberto)

(canal aberto) Sportv (canal fechado)

(canal fechado) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson (Bruno Henrique), Arrascaeta; Luiz Araújo, Gabigol. Técnico: Tite.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA