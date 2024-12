Flamengo x Vitória no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Flamengo e Vitória se enfrentam na tarde deste domingo, 8, às 16h no duelo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tem um gostinho diferente para os visitantes, afinal, já estão classificados para a próxima edição da Copa sul-americana. Por outro lado, os donos da casa, com a vaga para a fase de grupos da Libertadores encaminhada, o rubro-negro carioca está em clima de despedida com a saída do ídolo Gabigol.

O Flamengo joga no Maracanã com expectativa de lotação máxima. O duelo de hoje é o último do atacante Gabigol, protagonista dos dois títulos de Libertadores conquistados pela equipe carioca. Com 69 pontos na tabela, já garantidos na terceira colocação no campeonato. O técnico Filipe Luís poderá contar com os retornos dos meias Gerson e do uruguaio De La Cruz, ambos voltando de suspensão.

Flamengo x Vitória se enfrentam no Maracanã Foto: Arte estadao

Já a equipe baiana conquistou a classificação para a Copa Sul-Americana na última rodada diante do Grêmio em casa, na 11° colocação com 46 pontos, e termina a temporada com sentimento de dever cumprido. Além de celebrar a permanência na elite do futebol brasileiro, o clube também comemora a vaga para a competição continental pela sexta vez em sua história. Os desfalques para o embate contra o Flamengo fica por conta do zagueiro Camutanga, o atacante Osvaldo e também o meia Matheuzinho.

FLAMENGO X VITÓRIA: SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELO BRASILEIRÃO

Data: 08/12

08/12 Horário: 16h

16h Local: Maracanã

ONDE ASSISTIR A FLAMENGO E VITÓRIA AO VIVO

Transmissão: Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (David Luiz) e Ayrton Lucas; De La Cruz, Evertton Araújo, Gerson e Alcaraz, Gabigol; Michael Técnico: Filipe Luís.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres, Edu, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Gustavo Mosquito, Janderson; Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E VITÓRIA

04/12 - Criciúma 0 x 3 Flamengo

04/12 - Vitória 1 x 1 Grêmio