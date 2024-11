Fluminense x Criciúma hoje no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Fluminense não vence há quatro rodadas. Perdeu para o Vitória, por 2 a 1, e empatou com o Grêmio, por 2 a 2. Voltou a ser superado pelo Internacional, por 2 a 0, e na última rodada ficou no 2 a 2 com o Fortaleza. Olhando pelo lado mais positivo, são quatro jogos invicto em casa, com duas vitórias e dois empates.

O Criciúma está estacionado nos 37 pontos, em 17º lugar, por conta da sequência de cinco jogos sem vitórias, sendo três derrotas seguidas. Perdeu para Internacional, por 2 a 0, Cruzeiro, por 2 a 1, e Vitória, por 1 a 0.