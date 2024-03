Fluminense x LDU: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Fluminense sonha com mais um título continental. Nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), faz o segundo jogo diante da LDU, do Equador, pela Recopa Sul-Americana, que reúne os campeões da Copa Libertadores e da Sul-Americana. O duelo de ida será realizado no Maracanã.

Como perdeu por 1 a 0 há uma semana, em Quito, no Equador, o Fluminense tem de vencer por dois gols de diferença para levantar a taça. Caso ganhe pela margem mínima, o título será decidido na prorrogação e, em último caso, pênaltis. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, conquistando o título inédito diante do Boca Juniors. Já a LDU levantou o troféu da Sul-Americana ao desbancar o Fortaleza. Esta será a terceira final continental entre os clubes. A LDU levou a melhor nas outras duas ocasiões: em 2008, na Libertadores, e em 2009, na Sul-Americana.

Fluminense enfrenta a LDU na decisão da Recopa Foto: Arte/Estadão

John Kennedy é uma das novidades e trunfos para o Fluminense derrubar a desvantagem. Depois de cumprir suspensão, o jovem atacante está à disposição do técnico Fernando Diniz. O atacante fez o gol do título da Libertadores em 2023 e marcou também em todas as fases do mata-mata do torneio antes de o time chegar à final.

Apesar de fazer vários amistosos, a LDU fará apenas seu segundo jogo oficial na temporada. O clube fechou a contratação do técnico Josep Alcácer, mas ele não tem a licença da Conmebol e não poderá dirigir o time à beira do gramado. Deve ser substituído pelo auxiliar Adrián Gabbarini.

Outra baixa importante, mais uma vez, é o zagueiro Facundo Rodríguez. Comprado em definitivo do Godoy Cruz, da Argentina, não teve sua inscrição finalizada a tempo. Na temporada passada, ainda emprestado, foi uma das peças-chave do elenco. Assim, o setor deve ser formado por Ricardo Adé e Richard Mina.

FLUMINENSE X LDU: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA RECOPA SUL-AMERICANA

DATA: 29/02 (quinta-feira-feira).

29/02 (quinta-feira-feira). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE X LDU AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE FLUMINENSE X LDU

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Mina e Quiñónez; Pioivi, Zambrano, González e Estupiñan; Julio e Hurtado. Técnico : Josep Alcácer.. Técnico: Adrián Gabbarini.

Domínguez; Quintero, Adé, Mina e Quiñónez; Pioivi, Zambrano, González e Estupiñan; Julio e Hurtado. : Josep Alcácer.. Adrián Gabbarini. FLUMINENSE: Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli, Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

