Qual a fortuna de Daniel Alves? Veja bens e patrimônio do jogador

Em agosto de 2023, houve um bloqueio de 30% de cada parcela paga pelo São Paulo em uma ação de pensão alimentícia movida pela ex-mulher de Daniel Alves, mãe de dois filhos do jogador. O clube paulista ainda deve, segundo o balanço financeiro mais atualizado (de 2022), R$ 22, 8 milhões, de uma dívida de R$ 25 milhões, a ser paga em 60 parcelas totais de R$ 400 mil. Esse valor continua sendo pago pelo São Paulo mensalmente, mesmo com a condenação, sob o risco de reabertura de um processo contra a equipe na CBF.

Dos 55 milhões de euros que compõem o patrimônio do atleta, está preso há 13 meses, parte é oriunda do futebol. Há, ainda, uma porcentagem que tem origem em investimentos e empresas no nome do jogador. O tempo de pena de Daniel Alves teve um abatimento devido a uma multa paga ainda no começo do processo. O valor foi de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) para indenização à vítima abuso. O jogador ainda pode recorrer à condenação de prisão.