O Santos visitou o Fluminense neste sábado, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e acabou sendo derrotado por 1 a 0. O time de Paulo Turra jogou mal e até teve um pênalti defendido, mas German Cano fez a diferença e colocou o time carioca no G-4 da competição nacional.