Foi pênalti? Veja o lance polêmico em Alemanha x Espanha na Euro 2024

A Alemanha foi eliminada da Eurocopa de 2024 pela Espanha na tarde desta sexta-feira, dia 5 de julho, em partida válida pelas oitavas de final do torneio. A derrota por 2 a 1, no entanto, está longe de ser o assunto mais debatido por torcedores alemães. Um lance polêmico, que pode ser visto no vídeo acima, ainda repercute nas redes sociais.

No início do segundo tempo da prorrogação, o alemão Jamal Musiala deu um belo chute em direção ao gol espanhol, mas a trajetória da bola foi interrompida pela mão do defensor Marc Cucurella. O lance ocorreu dentro da área espanhola e mão do atleta não estava colada ao corpo. Para muitos torcedores, um pênalti deveria ter sido marcado.

Jogadores da Alemanha se desesperam após bola bater na mão de defensor espanhol na área espanhola. Foto: Thomas Kienzle/AFP

O juiz da partida, o inglês Anthony Taylor, não entendeu que o lance foi uma penalidade máxima e mandou seguir o jogo. O VAR respeitou a decisão de campo e não chamou o árbitro para uma revisão de lance. Segundo as recomendações da Uefa, uma mão na bola não deve ser marcada como infração quando o braço do jogador estiver próximo ao lado do corpo, apontando predominantemente para baixo e/ou posicionado atrás da linha do corpo.

Para desespero da seleção alemã, o time espanhol marcou o segundo após o lance polêmico e se classificou para as quartas de final. Com o resultado, a Espanha joga novamente na próxima terça-feira, 9 de julho, contra quem passar de Portugal x França.