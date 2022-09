Fornecedora homenageia seleção brasileira com camisa amarela para oito clubes

A menos de dois meses para o início da Copa do Mundo do Catar, a Volt Sport, empresa de material esportivo 100% brasileira, confeccionou uniformes especiais para os oito clubes do seu portfólio. América-MG, Botafogo-SP, Criciúma, CSA, Figueirense, Remo, Santa Cruz e Vitória terão camisas amarelas em homenagem à seleção brasileira que tenta o hexa no Catar. A venda se inicia nesta quinta-feira.

Nas cores tradicionais do uniforme do Brasil, os modelos contam com acabamentos em verde. Produzido no tecido Dry Ray, material que conta com propriedades térmicas e proteção contra raios solares, a camisa tem o selo “100% Brasil”, personalização localizada na barra inferior. No canto esquerdo superior, o escudo dos clubes foi feito em ATK. Do outro lado, a logomarca da Volt foi aplicada em 3D.

O grande diferencial está nos ombros e nas laterais. Cada clube conta com personalizações diferentes, com várias alusões a símbolos que homenageiam a história e a força das equipes e das cidades em que estão localizados, como estádios, monumentos locais, ano de fundação, entre outras informações.

Volt Sport fez peças especiais para América-MG, Botafogo-SP, Criciúma, CSA-AL, Figueirense, Remo, Santa Cruz-PE e Vitória

Além das camisas, serão lançados posteriormente diversos produtos, como canecas, bonés e camisetas que fazem referência à Copa do Mundo do Catar. Os modelos oficiais custam R$ 169,90, com 10% de desconto para os sócios-torcedores de cada agremiação.

“A ação dos uniformes voltados para a Copa do Mundo é mais uma linha especial para os nossos clubes. Desde a fundação da Volt, tínhamos esse projeto em mente para o Mundial. Ouvimos muitos pedidos dos torcedores querendo camisas das equipes para utilizarem durante o torneio. Além disso, cada clube traz características exclusivas na camisa, o que deixou a peça ainda mais especial”, celebra Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

POLÊMICA

A Umbro lançou kits especiais para alguns times, com homenagens à Inglaterra, Holanda e Nigéria, entre outras nações, mas um uniforme em especial chamou a atenção do público e provocou polêmica. Trata-se do Avaí, inspirado na Argentina. Com forte rivalidade com o Brasil, a camisa resgata a conexão que Santa Catarina e Florianópolis têm com o país latino-americano.

A coleção de camisas da Umbro, intitulada “Nations 2022″, traz o lema “mistura que dá jogo”. Além do Avaí, outros times também foram contemplados, como Chapecoense, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport. Todos eles receberam camisas especiais da marca. A Copa do Mundo começa dia 20 de novembro e tem sua final marcada para 18 de dezembro. O Brasil fez sua última partida de preparação nesta terça, contra a Tunísia, com vitória de 5 a 1. Dia 7 de novembro, Tite faz sua convocação dos 26 jogadores. O Brasil tem como rivais no Grupo G, Sérvia, Suíça e Camarões.