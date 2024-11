Fortaleza x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Fortaleza e Flamengo se enfrentam na noite desta terça-feira, 26, às 20h (de Brasília), em Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão brigando na parte de cima tabela. A três rodadas do fim, a disputa pela liderança se torna mais difícil para as equipes. O Fortaleza está a seis pontos do líder Palmeiras e o Flamengo a oito de distância.

Depois de empatar fora de casa com o Fluminense, em 2 a 2, o Fortaleza volta a jogar em casa para tentar conquistar o melhor resultado da história do clube em um Brasileirão. A posição mais alta que o time já terminou foi na quarta posição - onde está agora. Uma vitória, porém, pode fazer com que o clube suba para a terceira colocação, ocupada pelo Internacional, com 65 pontos.

PUBLICIDADE O Flamengo, por sua vez, não tem mais objetivos concretos no Campeonato Brasileiro. O time já está garantido na Libertadores 2025 por ter conquistado a Copa do Brasil e está a oito ponto dos líder Palmeiras, faltando nove para serem disputados na competição. Uma motivação para o Flamengo no torneio é tentar acabar na posição mais alta possível para poder receber uma maior premiação. O Fortaleza está em quarto lugar, com 64 pontos, seis a menos do que o líder Palmeiras, que tem 70 pontos. o Flamengo aparece logo atrás, em quinto lugar, com 62 pontos, três a mais do que o São Paulo, que está em sexto, com 59 pontos, e ameaça a posição.

FORTALEZA X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 26/11/2024 (terça-feira)

: 26/11/2024 (terça-feira) Horário : 20h (de Brasília)

: 20h (de Brasília) Local: Castelão, Fortaleza, Ceará

ONDE ASSISTIR FORTALEZA X FLAMENGO AO VIVO

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; Matheus Rossetto (Zé Welison), Hércules, Emmanuel Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De La Cruz, Carlos Alcaraz (De la Cruz), Gerson; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luis.

