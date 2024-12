Fortaleza x Inter hoje no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário, e escalação

O Internacional deu adeus às chances de brigar por título ao perder para o líder Botafogo em casa , por 1 x 0, na última rodada. O revés no Beira-rio, foi a segunda derrota em sequência do time comandado pelo técnico Roger Machado. Agora, fora de casa, tenta se recuperar e terminar o campeonato como a quarta melhor campanha da competição nacional.

Do outro lado, os cearenses querem se recuperar dos tropeços consecutivos. Já são quatro jogos sem vitória e duas derrotas em seguida. Apesar de o time ter sido destaque ao longo do ano e estar garantido na próxima Copa Libertadores, o Fortaleza conta com o apoio de seus torcedores, em casa, para garantir a vitória e terminar a temporada invicto como mandante no Campeonato Brasileiro.