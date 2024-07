Fortaleza x Vitória no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Vitória protagonizam um duelo nordestino na Arena Castelão na noite desta quarta-feira, 17. A bola rola às 21h30. As equipes vivem momentos distintos na competição. Enquanto o tricolor mira uma vaga no G6, o rubro-negro tenta abrir vantagem para escapar da zona do rebaixamento.

O Vitória ainda vive problemas extra campo. No último domingo, 14, dois atletas da equipe, Dudu e Rodrigo Andrade, foram agredidos por membros de uma torcida organizada do clube em um bar da capital baiana. Segundo o presidente Fábio Mota, a dupla não atuará mais pela equipe e serão negociados a partir de agora.

PUBLICIDADE Do lado do mandante, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá muitos problemas para armar o onze inicial. Martínez e Zé Welison foram liberados pelo departamento médico e treinaram com o elenco ao longo da semana. A dupla estará à disposição do treinador para o jogo de logo mais. Já Thiago Carpini poderá promover a estreia de Ricardo Ryller, novo contratado do clube, além de Lawan e Luís Miguel, que estavam emprestados para disputar a Série D pelo Itabuna e agora integram o elenco rubro-negro. O atacante Iury Castilho retorna de lesão e também vira opção para o treinador. O time titular deverá ter duas mudanças, as entradas de Bruno Uvini e Osvaldo nos lugares de Raul Cáceres e PK.

FORTALEZA X VITÓRIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 17/07/2024

Horário: 21h30 horas (horário de Brasília)

21h30 horas (horário de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza, Ceará

ONDE ASSISTIR A FORTALEZA X VITÓRIA

TV Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Rossetto, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo (PK) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÚLTIMAS PARTIDAS DE FORTALEZA X VITÓRIA