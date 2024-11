Fotógrafo atingido por bomba na final da Copa do Brasil relembra momento: ‘Muito assustado’

O relógio marcava 38 minutos do segundo tempo quando o Flamengo marcou o gol. Nesse momento, a torcida do Atlético Mineiro começou a arremessar objetos e bombas em direção ao gramado. Uma das bombas chegou a cair dentro do campo, e quase atingiu os jogadores do Flamengo que comemoravam o gol da vitória - e do título da Copa do Brasil.

No relato ao ge.globo, José Maria disse que enquanto tentava fugir, acabou machucando o pé. “Eu consegui escapar de uma que caiu no campo, estourou, mandaram mais umas quatro ou cinco. Só que uma das quatro caiu no chão. Pulei para sair, que ia pegar no meu rosto. Pisei nela, aí estourou, estourou e a princípio estourou o tênis. Estourou a parte de cima do tênis, estourou a meia, estourou o fundo e eu tive um corte no pé”, contou.