Vídeo: torcida invade gramado, e jogadores do Flamengo precisam fugir de campo

Após o gol do Flamengo, marcado por Gonzalo Plata, que abriu o placar do segundo jogo da final da Copa do Brasil, foram jogados explosivos pela torcida do Atlético Mineiro contra os jogadores do clube rubro negro. A confusão se generalizou entre as equipes. Torcedores do clube mineiro proporcionaram cenas lamentáveis e até invadiram o campo, obrigando os flamenguistas a saíram do gramado para se proteger. O atacante do Flamengo, Gabigol, chegou a ser atingido por um copo arremessado da arquibancada.

Nas imagens é possível ver o copo arremessado por parte da torcida do Atlético Mineiro em Gabigol, e também o explosivo que foi jogado próximo ao atacante, e ao equatoriano Gonzalo Plata no momento do gol.

Após a confirmação do título do Flamengo, mais torcedores do clube mineiro invadiram o gramado, atrasando a entrega do troféu para o clube carioca.