França x Gibraltar: onde assistir, horário e escalação das seleções

Garantida na próxima fase da Eurocopa, a França encara Gibraltar, lanterna do Grupo B das Eliminatórias, apenas para cumprir tabela e treinar seu elenco para a competição que acontece no próximo ano, na Alemanha. A partida entre as seleções europeias acontece neste sábado, 18, a partir das 16h45 (horário de Brasília), na Allianz Riviera, em Nice, na França.

A seleção francesa, comandada por Didier Deschamps, vem de vitória expressiva na última partida: 4 a 1 diante da Escócia, em partida amistosa durante a data Fifa. O mesmo deve se repetir nessa rodada das Eliminatórias: Gibraltar, lanterna da chave, perdeu todas as partidas que disputou e sofreu 21 gols. É a pior campanha de uma seleção nas Eliminatórias. Na última rodada, foi derrotada por 4 a 0 pela Irlanda.

França e Gibraltar se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

FRANÇA X GIBRALTAR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

LOCAL: Nice, na França.

ESTÁDIO: Olímpico de Roma.

DATA: 18/11/2023 (sábado).

HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR FRANÇA X GIBRALTAR AO VIVO

Star+ (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE FRANÇA E GIBRALTAR

FRANÇA - Maignan; Clauss, Pavard, Konaté e Hernández; Rabiot, Tchouaméni e Griezmann; Dembelé, Mbappé e Kolo Muani. Técnico : Didier Deschamps.

- Maignan; Clauss, Pavard, Konaté e Hernández; Rabiot, Tchouaméni e Griezmann; Dembelé, Mbappé e Kolo Muani. : Didier Deschamps. GIBRALTAR- Coleing; Sergeant; Chipolina, Mouelhi e Olivero; Annesley, Ronan, Walker, Pozo e Britto; Barr. Técnico: Julio Ribas.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FRANÇA E GIBRALTAR