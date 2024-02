Getafe x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Real Madrid visita o Getafe nesta quinta-feira, em partida válida pela 20ª rodada da La Liga (Campeonato Espanhol). O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Coliseum Alfonso Pérez. Vice-líder da competição, o time da capital espanhola continua a sua caçada ao líder Girona, enquanto os donos da casa ocupam posição intermediária na tabela de classificação.

O time dos brasileiros Vini Jr. e Rodrygo tem apenas uma derrota em La Liga e ganhou as últimas cinco partidas da competição. A equipe madrilenha está na vice-liderança, com 54 pontos, um a menos do que o Girona, sensação do campeonato. O Getafe tem 29 pontos e ocupa a décima colocação.

Real Madrid e Getafe se enfrentam pelo Campeonato Espanhol Foto: Arte/Estadão

GETAFE X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

DATA : 1º de fevereiro (quinta-feira).

: 1º de fevereiro (quinta-feira). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Estadio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, na Espanha.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

ONDE ASSISTIR GETAFE X REAL MADRID AO VIVO

Star +

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE GETAFE E REAL MADRID

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Dakonam Djene, Omar Alderete e Diego Rico; Mason Greenwood, Nemanja Maksimovic, Gastón Alvarez e Jordi Martin; Borja Mayoral e Jaime Mata. Técnico : José Bordalás

David Soria; Juan Iglesias, Dakonam Djene, Omar Alderete e Diego Rico; Mason Greenwood, Nemanja Maksimovic, Gastón Alvarez e Jordi Martin; Borja Mayoral e Jaime Mata. : José Bordalás REAL MADRID: Kepa Arrizabalaga; Dani Carvajal, Nacho Fernández, Antonio Rudiger e Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Toni Kroos e Fede Valverde; Vinícius Júnior e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GETAFE E REAL MADRID