Quem é Giovane, herói do Corinthians no triunfo sobre o Vitória

A reabilitação do Corinthians no Campeonato Brasileiro teve um herói improvável. Na última quinta-feira, 4, o jovem Giovane, de 20 anos, saiu do banco de reservas para fazer o torcedor explodir de alívio nas arquibancadas da Neo Química Arena.

Acionado pelo interino Raphael Laruccia aos 38 minutos do 2º tempo, para substituir Yuri Alberto, Giovane viu Alerrandro marcar de pênalti para o Vitória, aos 41. Mas o atacante sentia que o melhor estava marcado para o final.

Giovane comemora o gol sobre o Vitória Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

"Sentimento é de felicidade, estava ali no banco e antes de vir ao estádio conversei com minha mulher e disse: 'amor, estou sentindo algo diferente essa noite', sentindo que aconteceria algo inexplicável para mim. Mesmo na hora do empate, no fim, o coração estava em paz e pensava que sobraria uma bola e eu marcaria esse gol", revelou Giovane, que dedicou o gol à filha recém-nascida. No último lance da partida, Rodrigo Garro cobrou escanteio, a zaga do Vitória afastou para o meio da área e Giovane pegou de primeira. A bola ainda desviou em um adversário para sair do alcance de Lucas Arcanjo e morrer no fundo do gol.

Esquecido por António Oliveira, Giovane não entrou nas últimas quatro partidas e fez apenas o seu segundo gol pelo Corinthians. O primeiro foi na 36ª rodada do Brasileirão do ano passado, na vitória sobre o Vasco da Gama, por 4 a 2, em São Januário.

Apesar da pouca idade, Giovane não é “cria do terrão”. Nascido em Campinas, o atacante passou pela base do Red Bull Brasil antes de se profissionalizar no Capivariano, em 2021. O desempenho no Campeonato Paulista da Série A3 chamou a atenção do Corinthians.

Emprestado pelo Capivariano, Giovane se destacou na base alvinegra e foi comprado em definitivo por R$ 3 milhões. A estreia no profissional do Corinthians veio em 2022, contra o Botafogo, no dia 10 de abril, pela 1ª rodada do Brasileirão.

No ano seguinte, o atacante quase deixou o Parque São Jorge. O Corinthians recebeu uma proposta oficial do Austria Viena - empréstimo de 1 ano, com valor de compra fixado em 4 milhões de euros (R$ 21 milhões na época) -, mas as conversas não foram para frente e Giovane seguiu no clube.

Mais leve, após encerrar o jejum de sete meses sem marcar, Giovane espera ter mais oportunidades para deslanchar com a camisa do Corinthians. Afinal, o clube tem um dos piores ataques do Brasileirão (12 gols em 14 jogos) e precisa melhorar para deixar a zona do rebaixamento.