Girona x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Real Madrid busca a reabilitação no Campeonato Espanhol neste sábado, 7. O time merengue visita o Girona, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Montilivi, pela 16ª rodada de LaLiga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (streaming).

Real Madrid visita o Girona neste sábado pelo Campeonato Espanhol. Foto: Divulgação/Arte Estadão

Na última rodada, em jogo adiantado, o Real Madrid foi derrotado pelo Athletic Bilbao, fora de casa, por 2 a 1. Antes, a equipe de Carlo Ancelotti tinha embalado três vitórias consecutivas. O Real quer o triunfo neste sábado para encurtar a distância para o líder Barcelona.

PUBLICIDADE Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti tem desfalques importantes. Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga, Éder Militão, Rodrygo, Dani Carvajal e David Alaba estão fora de combate. O Girona, com 22 pontos, está na oitava colocação na tabela e deseja se aproximar ainda mais do pelotão de frente. O técnico Míchel não contará com Viktor Tsygankov, Yaser Asprilla e Yangel Herrera neste final de semana.

GIRONA X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO ESPANHOL

Data: 07/12/2024 (sábado)

07/12/2024 (sábado) Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Montilivi

ONDE ASSISTIR A GIRONA X REAL MADRID AO VIVO PELO ESPANHOL

ESPN e Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GIRONA

GIRONA: Gazzaniga; Martinez, Lopez, Krejci e Gutierrez; Martin e Romeu; Gil, Van de Beek e Danjuma; Miovski.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

REAL MADRID: Courtois; Vazquez, Asencio, Rüdiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Bellingham; Daniel Yáñez, Mbappé e Brahim Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GIRONA E REAL MADRID