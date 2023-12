Goiás x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem nenhum interesse no Brasileirão, Goiás e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 6, pela 38ª rodada, em duelo que marca a despedida das equipes da Série A. Rebaixados antes da última partida, os times se enfrentam em Goiânia no último compromisso oficial em 2023. A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio da Serrinha.

18º e 20º colocados, respectivamente, os times jogam apenas pelas suas ‘dignidades’. Mesmo em caso de vitória, não poderão mudar suas posições na tabela do Brasileirão. Na próxima temporada, as equipes cedem espaço, ao lado de Coritiba, para Vitória, Criciúma, Atlético-GO e Juventude na Série A. O último rebaixado será rebaixado nesta quarta-feira, mas está entre Bahia, Santos e Vasco.

Goiás e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira pela última rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

GOIÁS X AMÉRICA-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL: Goiânia, em Goiás.

ESTÁDIO: Serrinha.

DATA: 06/12/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR GOIÁS X AMÉRICA-MG AO VIVO:

Premiere.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE GOIÁS X AMÉRICA-MG

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Diego; Willian Oliveira, Morelli, Luís Oyama e Guilherme; Vinícius e Matheus Babi (Palacios). Técnico: Mário Henrique.

- Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Diego; Willian Oliveira, Morelli, Luís Oyama e Guilherme; Vinícius e Matheus Babi (Palacios). Técnico: Mário Henrique. AMÉRICA-MG - Jori; Rodriguinho, Éder, Júlio e Danilo Avelar; Lucas Kal, Benítez, Martinez e Juninho; Adyson e Renato Marques. Técnico: Diogo Giacomini.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GOIÁS E AMÉRICA-MG