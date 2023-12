Grêmio x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com chances remotas, o Grêmio enfrenta o Goiás nesta quinta-feira, 30, para continuar com chances matemáticas de se sagrar campeão brasileiro em 2023. A equipe de Renato Gaúcho soma 59 pontos e está a sete do Palmeiras, líder da competição. Se vencer hoje, ainda respira na briga pelo título. A partida acontece na Arena do Grêmio, a partir das 19h (horário de Brasília).

Além disso, o Goiás tenta evitar o rebaixamento. Ainda que remotas, a equipe ainda pode evitar a possibilidade de ser rebaixado à Série B. Para isso, precisa obrigatoriamente vencer o confronto nesta quinta-feira. Em caso de derrota ou empate, não tem mais chances de garantir a permanência na Série A.

Grêmio e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

GRÊMIO X GOIÁS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

LOCAL : Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

: Porto Alegre, Rio Grande do Sul. ESTÁDIO : Arena do Grêmio.

: Arena do Grêmio. DATA : 30/11/2023 (quinta-feira).

: 30/11/2023 (quinta-feira). HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR GRÊMIO X GOIÁS AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES DE GRÊMIO E GOIÁS

GRÊMIO : Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Villasanti e Cristaldo; Besozzi, Galdino e Luís Suárez. Técnico : Renato Gaúcho.

: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Villasanti e Cristaldo; Besozzi, Galdino e Luís Suárez. : Renato Gaúcho. GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Diego e Guilherme; Palacios, Allano e Matheus Babi. Técnico: Mário Henrique.

