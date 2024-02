Com o empate, o São Paulo chega aos 15 pontos no Grupo D e toma a segunda colocação do São Bernardo, que tem a mesma pontuação, mas leva a pior no saldo de gols (4 contra 1). O líder da chave é o Novorizontino, com 18. Apesar de não ter chances de classificação, o Guarani chega aos mesmos 6 pontos do Ituano, mas deixa a zona de rebaixamento por ter melhor saldo. O próximo confronto do tricolor paulista será na quarta-feira, contra a Inter de Limeira, em jogo atrasado da quinta rodada. Já o Guarani encara o Botafogo-SP na sexta.

O técnico Thiago Carpini iniciou a partida com o uruguaio Michel Araújo na vaga de Luciano, e apesar de Lucas Moura e Wellington Rato terem sido liberados pelo departamento médico, ficaram no banco para Erick e Ferreirinha. A ideia foi colocar em campo um time mais físico e pressionar o Guarani desde os primeiros minutos. Diante de um adversário frágil, a estratégia deu certo, com o São Paulo ficando mais com a bola e apostando bastante nas jogadas pelos lados. A equipe campineira demonstrou nervosismo, com os jogadores entrando duro nas divididas. Após carrinho de Léo Santos em Pablo Maia dentro da área, o árbitro Lucas Canetto Bellote assinalou pênalti após análise no VAR. Calleri foi para a bola e abriu o placar, aos 24 do primeiro tempo.