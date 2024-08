Scarpa, ex-Palmeiras, coloca mansão no interior de São Paulo à venda e faz tour na casa; veja vídeo

Meio-campista do Atlético-MG, Gustavo Scarpa chamou a atenção dos internautas nas redes sociais depois de colocar sua mansão à venda e mostrar a construção em um tour nas redes sociais. A casa do ex-jogador do Palmeiras foi apresentada pelo corretor conhecido como ‘Paulo Mais Negócios’, famoso por intermediar vendas de imóveis de alto padrão em São Paulo.

Localizada em Valinhos, a cerca de 80 km de distância da capital paulista, a mansão de Scarpa fica em um terreno de 5.600 metros quadrados, sendo 1.400 metros quadrados de área construída. Com cinco suítes e espaço para seis carros na garagem, a casa está anunciada por R$ 25 milhões.

Corretor ‘Paulo Mais Negócios’ ao lado do meia ex-Palmeiras Gustavo Scarpa Foto: Reprodução/X via @paulomaisnegocios

PUBLICIDADE De acordo com o anúncio, a mansão possui dois andares e é totalmente mobiliada, com móveis “de grife”, de acordo com o corretor, a área de lazer completa, com churrasqueira, sala de jogos, piscina, sauna e até uma quadra de beach tennis. O espaço ainda conta com uma academia completa e um mini campo de futebol em seu terreno. A construção também possui um cinema e um elevador que liga o térreo ao andar de cima. O anúncio do corretor informa que a casa fica localizada no condomínio Village Sans Souci, em Valinhos.

Gustavo Scarpa atuou com a camisa do Palmeiras durante cinco temporadas, onde conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. O jogador saiu do alviverde no começo de 2023 rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e retornou ao Brasil para defender do Atlético-Mg neste ano.

Além de Scarpa, ‘Paulo Mais Negócios’ possui anúncios de negócios com outros famosos brasileiros, como o comediante Renato Albani e o empresário e ex-nadador Joel Jota.