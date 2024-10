Igor Jesus e Luiz Henrique não seguram riso durante coletiva da seleção: ‘Como você vê o Peru?’

Igor Jesus e Luiz Henrique ainda se acostumam com vestir a camisa da seleção brasileira. O centroavante está na primeira convocação, e o ponta foi chamado por Dorival Júnior apenas duas vezes. A irreverência dos jogadores do Botafogo, que decidiram a vitória contra o Chile, foi mostrada na entrevista coletiva da qual eles participaram neste domingo, 13.

O camisa 19 da seleção não segurou o riso após pergunta sobre o próximo adversário do Brasil. “Como você vê o Peru, um time que vem de uma vitória diante do Uruguai, mas um time que bate muito?”, questionou o repórter.

O atacante reagiu com gargalhadas e arrancou risos de quem acompanhava a entrevista. Luiz Henrique riu e tentou “conter” o colega com um tapinha no braço.

Igor Jesus foi um dos principais jogadores na vitória contra o Chile, em sua estreia pela seleção. Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Antes, havia sido feita uma pergunta sobre a formação de Igor Jesus entre Cuiabá e Coritiba. Ainda tentando segurar a risada, o atacante começou a responder: “Eu saí de Cuiabá muito cedo. Eu acho que...”, até que foi interrompido por uma nova crise de riso. “Eu saí de Cuiabá muito cedo. Eu acho que me fez amadurecer mais rápido. Poder viver próximo do clube, focado apenas no futuro. Desde o começo, quando saí de casa, isso me fez pensar o que eu seria. Então procurei me preparar bem para alcançar meus objetivos”, respondeu finalmente.

Quando foi responder sobre o Peru, Igor Jesus voltou a dar risada, mas concluiu: “Dentro de jogo tem os juízes, independentemente dos adversários, se eles dão uma chegada acima do tom do jogo, o juiz pode verificar. Em relação ao time do Peru, é um time que vem crescendo a cada jogo, tem qualidade. Como falei, estamos nos preparando para fazer o resultado, que é muito importante para nós”.

O Brasil encara o Peru na terça-feira, 15, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A seleção brasileira é quarta colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 13 pontos, seis a menos que a líder Argentina. A equipe peruana é nona, com seis.