Independiente Medellín x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

De volta à Copa Libertadores, o Internacional tem um grupo complicado pela frente e o primeiro desafio é nesta terça-feira, na Colômbia. A equipe colorada mede forças com o Independiente Medellín.

O Inter foi eliminado nas semifinais do Campeonato Gaúcho pelo Caxias. A derrota nos pênaltis abalou a confiança da equipe e a estreia na Libertadores servirá para realinhar as expectativas do time. O Medellín faz campanha fraca no Torneio Apertura do Campeonato Colombiano e ocupa apenas a 11ª colocação.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN x INTERNACIONAL

Data : 04/04/2023 (terça-feira)

: 04/04/2023 (terça-feira) Horário : 21h.

: 21h. Local : Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL).

: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL). Torneio: Copa Libertadores (Fase de grupos - 1ª rodada).

Independiente Medellín recebe o Inter nesta terça-feira. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (Streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INDEPENDIENTE MEDELLÍN : Luis Erney Vásquez; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid e Daniel Londoño; Daniel Torres e Jaime Alvarado; Edwuin Cetré, Felipe Pardo e Émerson Batalla; Luciano Pons. Técnico : David González.

: Luis Erney Vásquez; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid e Daniel Londoño; Daniel Torres e Jaime Alvarado; Edwuin Cetré, Felipe Pardo e Émerson Batalla; Luciano Pons. : David González. INTERNACIONAL: Keiller; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Thauan Lara; Gabriel Baralhas, Alan Patrick e Carlos De Pena; Mauricio, Luiz Adriano e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

QUEM APITA?

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

ÚLTIMOS RESULTADOS