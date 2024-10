Inglaterra x Grécia na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Nesta Data Fifa, a Liga das Nações da Europa retorna para a realização de sua terceira rodada. Dentre os clubes que se enfrentarão ao longo dessa semana estão Inglaterra e Grécia, que se encontrarão no Estádio de Wembley, na capital inglesa, nesta quinta-feira. A partida acontece a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Após quase sair campeã da Eurocopa — quando foi derrotada na final pela seleção espanhola —, a Inglaterra manteve o bom desempenho e fez um ótimo começo de Liga das Nações. Em sua estreia, bateu a seleção irlandesa por 2 a 0 e, na partida seguinte, derrotou a Finlândia pelo mesmo placar, permanecendo invicta e vice-líder de seu grupo. Agora, contra a Grécia, busca subjugar um adversário ainda não derrotado na competição, na tentativa de assumir o primeiro lugar do grupo.

Veja onde assistir a Inglaterra x Grécia Foto: Arte/Estadão

Apesar de não ter participado da Eurocopa, a Grécia também teve um início de Liga das Nações primoroso. Na sua partida de estreia, venceram a Finlândia por 3 a 0, e depois ainda derrotaram a Irlanda por 2 a 0. No momento atual, os gregos são os líderes do grupo ao qual pertencem na competição, superando a Inglaterra, que tem a mesma quantidade de pontos, por conta do saldo de gols.

INGLATERRA X GRÉCIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 10/10/2024 (quinta-feira)

10/10/2024 (quinta-feira) Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)

ONDE ASSISTIR A INGLATERRA X GRÉCIA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INGLATERRA

INGLATERRA: Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Colwill e Lewis; Declan Rice e Gomes; Saka, Palmer, Gordon; Watkins Técnico: Lee Carsley.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA GRÉCIA

GRÉCIA: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis e Tsimikas; Siopis e Kourbelis; Masouras, Bakasetas e Tzolis; Pavlidis. Técnico: Ivan Jovanović.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INGLATERRA E GRÉCIA