Inter de Milão x Juventus: onde assistir, horário e escalação das equipes

Inter de Milão e Juventus rivalizam pela ponta da tabela do Campeonato Italiano. O duelo deste domingo, às 16h45 (de Brasília), pode determinar os rumos do torneio nacional. Pela 23ª rodada, no Estádio Giuseppe Meazza, estarão frente a frente equipes separadas por apenas um ponto na tabela de classificação.

A Internazionale aparece na liderança com 54 pontos em 21 jogos. Já a Juventus vem logo atrás com 53, mas já disputou 22 partidas. Por isso, até mesmo pontos de um eventual tropeço podem ser recuperados com mais facilidade pelos donos da casa.

Inter de Milão e Juventus medem forças neste domingo pelo Campeonato Italiano. Foto: Arte/ Estadão

INTER DE MILÃO X JUVENTUS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO ITALIANO

DATA : 04/02 (domingo).

: 04/02 (domingo). HORÁRIO : 16h45 (de Brasília).

: 16h45 (de Brasília). LOCAL: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

ONDE ASSISTIR INTER DE MILÃO X JUVENTUS AO VIVO

ESPN 4

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER DE MILÃO

INTERNAZIONALE: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA JUVENTUS

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer e Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic; Yildiz e Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER DE MILÃO E JUVENTUS

27/01 - Juventus 1 x 1 Empoli - Serie A

1 x 1 Empoli - Serie A 28/01 - Fiorentina 0 x 1 Internazionale - Serie A