Inter de Milão x Lazio: onde assistir, horário e escalações das equipes

Inter de Milão e Lazio vão a campo nesta sexta-feira, no Al-Awwal Stadium, em Riad, na Arábia Saudita, para definir a qual será o adversário do Napoli na final da Supercopa da Espanha. Os dois times se enfrentam a partir das 16 horas (horário de Brasília), em duelo que pode ter prorrogação e pênaltis se o empate prevalecer no placar.

A Supercopa reúne os campeões e vice-campeões do Campeonato Italiano e da Copa da Itália da temporada passada. A Internazionale conquistou a Copa, depois de bater a Fiorentina na final, e o Napoli foi o vencedor da liga nacional, em edição que terminou com a Lazio na segunda colocação. Por isso, nesta quinta-feira, os napolitanos enfrentaram os fiorentinos e venceram por 3 a 0 para chegar à final do torneio italiano disputado em território saudita.

Inter de Milão e Lazio decidem vaga na final da Supercopa da Espanha nesta sexta-feira. Foto: Arte/Estadão

INTER DE MILÃO X LAZIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO REI

DATA: 19/01

19/01 HORÁRIO: 16 horas (de Brasília).

16 horas (de Brasília). LOCAL: Al-Awwal Stadium, em Riad, na Arábia Saudita.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

ONDE ASSISTIR INTER DE MILÃO X LAZIO AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE INTER DE MILÃO X LAZIO

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi. LAZIO: Provedel; Lazzari, Fuentes, Romagnoli e Pellegrini; Guendouzi, Vecino e Luis Alberto; Pedro, Immobile e Felipe Anderson. Técnico: Maurizio Sarri.

LTIMOS RESULTADOS DE IINTER DE MILÃO X LAZIO