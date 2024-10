Internacional não perdoa e provoca o Grêmio depois de vitória no clássico

O Internacional derrotou o maior rival neste sábado (19). Com um gol do centroavante Borré já no segundo tempo, o time colorado bateu o Grêmio por 1 a 0, no Beira-Rio, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, o Inter não perdeu a oportunidade de cutucar e provocar o Grêmio nas redes sociais.

Jogadores do Inter comemoram no estádio Beira-Rio Foto: Divulgação

“Essa terra tem patrão”, publicou o Internacional no X (antigo Twitter).

“Somos do Inter! Somos do povo! Gaúchos, colorados, peleadores e patrões!”, seguiu o Colorado.

Em outra publicação na mesma rede social, o Inter colocou uma foto dos jogadores comemorando no gramado do Beira-Rio com a seguinte legenda: “Os donos da cidade”. Posteriormente, o Internacional ainda escreveu: “CPF na nota?”.

Com o triunfo deste sábado, o Inter venceu os três Gre-Nais disputados na temporada de 2024, sendo dois pelo Campeonato Brasileiro e um pelo Campeonato Gaúcho.

O time colorado chegou aos 49 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, na sexta posição. O Grêmio permanece com 35 pontos, no décimo segundo lugar.