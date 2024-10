Uma cena chamou a atenção depois da partida entre Cruzeiro e Bahia, na última sexta-feira (18), no estádio do Mineirão. Os times empataram em 1 a 1, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o apito final do árbitro, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, teve uma conversa no gramado com Cássio, goleiro do Cruzeiro. O jogador do time mineiro admitiu que jogou com dores na sexta, em razão de um edema na perna direita.

O goleiro Cássio durante partida do Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

PUBLICIDADE O dublador Gustavo Machado, em um vídeo divulgado nas redes sociais, mostrou como foi a conversa entre Ceni e Cássio após o jogo no Mineirão. “Você tem que encontrar o equilíbrio. Não vai mais do que você pode... pelo amor, né. Quem sou eu para falar. Mas eu tô falando porque, em 2013, eu passei também. Você entende? Equilíbrio. Briga com o cara. Se o cara mandar você fazer mais, faz o seu limite”, afirmou Rogério Ceni a Cássio, de acordo com o dublador.

Cássio sentiu o edema na perna em um treino do Cruzeiro. O goleiro afirmou que tem tido uma dor constante na região.

“Não passa do teu limite, porque senão a lesão vem”, aconselhou Ceni. “Não vai mais do que você pode. Senão, você vai se machucar. Se você fica muito abaixo, você não fica em condições. Tenta se esticar um pouco mais, você pega o cara para dialogar. Mas tem que tentar. Não é fácil esse momento. Para mim também não era. Mas você, cara, tem potencial, tem tudo”, completou Ceni, indicando situações de movimento para Cássio nas partidas.

O arqueiro do Cruzeiro fará tratamento contínuo para poder atuar no duelo de quarta-feira, contra o Lanús, no Mineirão, pelo confronto de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.