Internacional x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após derrota para o Coritiba, o Internacional encara nesta quarta-feira, 1º, o América-MG, lanterna do Brasileirão, para se recuperar na competição e afastar de vez a possibilidade – ainda que remota – do rebaixamento à Série B. No Beira-Rio, o time do técnico Eduardo Coudet tenta fazer valer seu mando de campo. A partida acontece às 19h (horário de Brasília) e tem transmissão do Premiere.

Internacional e América-MG se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

INTERNACIONAL X AMÉRICA-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA: 01/11 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL X AMÉRICA-MG AO VIVO

Premiere.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO INTERNACIONAL

Continua após a publicidade

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Dalbert; Rômulo, Aránguiz Pedro Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO AMÉRICA-MG

AMÉRICA-MG - Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Maidana, Éder e Marlon; Juninho, Martinez e Benítez; Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Fabian Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E AMÉRICA-MG