Inter x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

O Internacional recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30, pela 35ª rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, o time do técnico Eduardo Coudet tentará se distanciar de vez da parte de baixo da tabela. Para isso, contudo, não terá à disposição o meia Alan Patrick e o volante Charles Aránguiz, ambos cumprindo suspensão por terceiro cartão amarelo. Na 13ª posição, o Colorado tem 43 pontos, dois a mais do que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento.

Já o Red Bull Bragantino tenta se reerguer da derrota para o Flamengo, em jogo atrasado da 30ª rodada. Ainda vivo na briga pelo título inédito, o time de Bragança Paulista ocupa a quinta colocação, somando 59 pontos, três abaixo do líder Palmeiras. Uma vitória sobre o Inter neste fim de semana poderá levar o Bragantino de volta à vice-liderança do campeonato.

Inter e Red Bull Bragantino medem forças neste domingo no Beira-Rio. Foto: Arte/Estadão

INTER X RED BULL BRAGANTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA: 26/11 (domingo).

26/11 (domingo). HORÁRIO: 18h30.

18h30. LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

ONDE ASSISTIR INTER X RED BULL BRAGANTINO AO VIVO

Premiere.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTER

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Maurício, Bruno Henrique (Lucca, De Pena ou Luiz Adriano) e Wanderson; Pedro Henrique e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadson e Matheus Fernandes; Helinho, Lucas Evangelista e Vitinho; Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E RED BULL BRAGANTINO