Internacional x Vasco no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalação das equipes

Após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos meses, o time colorado retorna à sua casa e promete fazer bonito em frente aos seus torcedores que tanto esperaram por esse momento. Para o técnico Eduardo Coudet, a esperança é poder contar com quatro atletas que estavam desfalcando o time — Wesley, Vitão e Bustos, ambos se recuperando de lesão, e Enner Valencia, que estava disputando a Copa América.

Do outro lado do campo, o treinador interino Rafael Paiva quer continuar com a boa sequência e se afastar ainda mais do Z-4. O problema é que o Gigante da Colina deve contar com desfalques importantes — Guilherme Estrella e Payet são dúvidas por conta de lesão. David, Maicon, Hugo Moura e Lucas Piton também desfalcam o time por estarem cumprindo suspensão.