Internazionale x Napoli: onde assistir, horário e escalação das equipes

A Internazionale chega a este confronto após uma eliminação frustrante para o Atlético de Madrid. O time italiano perdeu nos pênaltis por 3 a 2, após um empate de 2 a 2 no placar agregado. Por outro lado, o Napoli foi derrotado pelo Barcelona, com um placar de 3 a 1 no jogo de volta e 4 a 2 no agregado.

No Calcio, a Internazionale lidera com 75 pontos, uma vantagem confortável sobre o segundo colocado, o Milan, que tem 59. Enquanto isso, o Napoli está em uma posição mais delicada, ocupando o 7º lugar com 44 pontos, o que atualmente não seria o suficiente para garantir uma vaga nem na Liga Europa.