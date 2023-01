Irã libera jogadores de futebol detidos em festa mista

Autoridades iranianas liberaram quatro jogadores de futebol detidos por participarem de uma festa mista no leste da capital Teerã, segundo informações divulgadas pela imprensa local. Eles foram presos no último domingo, 1º, após serem flagrados alcoolizados, algo proíbido pela lei local.

“Todos os jogadores presentes na festa de aniversário na cidade de Damavand foram liberados”, declarou no domingo o Clube de Jovens Jornalistas, uma agência de notícias vinculada à televisão estatal, citando uma fonte que pediu para não ser identificada. Dois dos jogadores fazem parte do Esteghlal FC, um dos principais clubes iranianos, indicou a agência de notícias Fars.

No domingo, a imprensa local noticiou a detenção dos atletas que “não estavam em um estado normal depois de terem consumido álcool” durante uma “festa mista”. O consumo e a venda de bebida alcoólica são proibidos por lei no Irã. Também não é permitido dançar com pessoas do sexo oposto.

O Irã é cenário de uma onda de manifestações após a morte em 16 de setembro de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos detida pela polícia da moralidade por supostamente violar o rígido código de vestimenta da República Islâmica.

Desde o início do movimento de protesto, vários jogadores e ex-jogadores iranianos foram detidos por apoiar as manifestações.