Itália x Bélgica na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Nesta Data Fifa, a Liga das Nações da Europa retorna para a realização de sua terceira rodada. Dentre os clubes que se enfrentarão ao longo dessa semana estão Itália e Bélgica, que se encontrarão no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, nesta quinta-feira. A partida acontece a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Após sua saída precoce da Eurocopa — quando foi eliminada pela Suíça ainda nas oitavas de final —, a Itália se recuperou e fez um ótimo começo de Liga das Nações. Em sua estreia, bateu a seleção francesa por 3 a 1 e, na partida seguinte, derrotou Israel por 2 a 1, permanecendo invicta e líder de seu grupo. Agora, contra a Bélgica, busca subjugar mais um adversário, na tentativa de permanecer como uma das seleções melhores colocadas na competição.

Veja onde assistir a Itália x Bélgica ao vivo Foto: Arte/Estadão

Também derrotada nas oitavas de final da Eurocopa, a Bélgica teve um início de Liga das Nações um pouco pior do que o de seus adversários italianos. Apesar de vencerem sua partida de estreia sobre Israel por 3 a 1, os belgas foram derrotados pelos franceses — mesma equipe que os eliminou do maior campeonato de seleções da Europa — por 2 a 0. No momento atual, figuram em terceiro no grupo, com três pontos e saldo de gols zerado.

ITÁLIA X BÉLGICA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 10/10/2024 (quinta-feira)

10/10/2024 (quinta-feira) Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA)

ONDE ASSISTIR A ITÁLIA X BÉLGICA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ITÁLIA

ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Técnico: Luciano Spalletti.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÉLGICA

BÉLGICA: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda. Técnico: Domenico Tedesco.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ITÁLIA E BÉLGICA