James Rodríguez opta por não viajar com o São Paulo para a final da Supercopa; entenda

O clima que antecede o aguardado clássico entre São Paulo e Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, ganhou contornos de tensão com a ausência de James Rodríguez na delegação são-paulina que viajou para Belo Horizonte. O jogador colombiano não teria respondido à solicitação feita pelo clube, acrescentando um elemento de incerteza sobre seu futuro no time do Morumbi. A bola rola às 16 horas (horário de Brasília) no Mineirão.

PUBLICIDADE Enquanto jogadores lesionados como Rodrigo Nestor e Igor Vinícius aceitaram o convite da diretoria para integrar a delegação, a ausência de James Rodríguez chama a atenção, especialmente considerando que o São Paulo enfrenta o Palmeiras neste domingo em uma das competições mais aguardadas do calendário brasileiro. Luan, que tem sido mantido na ‘geladeira’, também viajou para Minas Gerais, ampliando as peculiaridades na convocação do São Paulo. A presença de Muricy Ramalho, que normalmente não viaja com a equipe, também foi notada em Minas Gerais.

James Rodríguez não viaja para Belo Horizonte e alimenta dúvidas sobre seu futuro no São Paulo. Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC

James Rodríguez, que não foi inscrito no Campeonato Paulista, enfrenta uma situação incerta em relação ao seu futuro no São Paulo. Além de lidar com problemas físicos, o jogador ainda não teve uma sequência convincente no clube do Morumbi, deixando em aberto as expectativas quanto à sua contribuição à equipe. Ele sequer jogou em 2024.

No entanto, o clima pré-jogo foi ainda mais tenso devido a um episódio infeliz nos bastidores. Torcedores do São Paulo atacaram um dos ônibus que transportava parte do elenco do Palmeiras. Apesar de um vidro quebrado, ninguém ficou ferido no incidente. O Palmeiras registrou um boletim de ocorrência, e emitiu um comunicado oficial pedindo por um jogo harmônico tanto dentro quanto fora do campo, ressaltando a importância do respeito entre as torcidas rivais.

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, que já prometia rivalidade acirrada em campo, agora carrega também uma tensão extra fora dele. O futebol brasileiro espera que o espetáculo esportivo prevaleça sobre qualquer manifestação de violência ou desrespeito. Vale lembrar que os clássicos entre os 4 grandes clubes paulistas são realizados com torcida única há anos.