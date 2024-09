Japão x China nas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Nesta Data Fifa, Japão e China entram em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. É a primeira rodada da terceira fase das classificatórias asiáticas. No grupo C, as duas seleções enfrentarão ainda Austrália, Arábia Saudita, Bahrein e Indonésia por uma das duas vagas diretas para o maior torneio do planeta. Nesta quinta, a partida começa às 7h35 (horário de Brasília).

Eliminado nas quartas de final da Copa da Ásia pelo Irã, no começo do ano, o Japão só tem participado das Eliminatórias da Copa do Mundo. Os últimos três jogos foram positivos: sobre duas seleções, Síria e Mianmar, aplicou goleadas de 5 a 0; sobre a Coreia do Norte, fez 1 a 0.

Veja como acompanhar o jogo entre Japão e China pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Foto: Arte/Estadão

A China, por sua vez, sequer passou da fase de grupos da Copa da Ásia. Também participando apenas das Eliminatórias, a seleção chinesa teve resultados menos animadores. Perdeu por 1 a 0 para a Coreia do Sul, empatou em 1 a 1 com a Tailândia e venceu somente a Singapura, por 4 a 1, nos últimos três jogos.

JAPÃO X CHINA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

Data: 05/09/2024

05/09/2024 Horário: 7h35 (horário de Brasília)

7h35 (horário de Brasília) Local: Estádio Saitama 2002, em Saitama (JAP)

ONDE ASSISTIR A JAPÃO X CHINA AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JAPÃO

JAPÃO: Osako; Ikatura, Machida e Taniguchi; Doan, Tanaka, Endo e Nakamura; Minamino e Kubo; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA CHINA

CHINA: Dalei Wang; Yang Liu, Browning e Chenjie Zu; Lei Wu, Haijian Wang, Guangtai Jiang e Wenneng Xie; Yuning Zhang e Fernandinho. Técnico: Branko Ivankovic.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE JAPÃO E CHINA